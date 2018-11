Bonn

Mann stiehlt Auto und wird geblitzt: Fahndung mit Foto

23.11.2018, 08:51 Uhr | dpa

Mit einem Blitzerfoto sucht die Bonner Polizei in der Öffentlichkeit nach einem mutmaßlichen Autodieb. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann vor etwa einem Monat einen schwarzen Wagen gestohlen haben. In diesem soll der Verdächtige mit einer dunklen Mütze am frühen Freitagmorgen auf einer Bundesstraße geblitzt worden sein, als er in Fahrtrichtung Bad Godesberg unterwegs war. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Männer an dem Diebstahl beteiligt waren. Sie sollen das Entriegelungssystem geknackt haben.