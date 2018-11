Berlin

Passanten finden toten Mann in Kleintransporter

23.11.2018, 08:53 Uhr | dpa

In einem Kleintransporter haben Passanten am frühen Freitagmorgen in Berlin-Neukölln einen toten Mann gefunden. Der Mann saß auf dem Fahrersitz des Wagens, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter stand demnach in der Siegfriedstraße, Zeugen meldeten den Fund gegen 2.00 Uhr. Die Polizei ging zunächst nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Nähere Einzelheiten waren nicht bekannt.