Lorup

Feuer im Stallgebäude im Emsland

23.11.2018, 09:02 Uhr | dpa

Ein Geflügelstall in Lorup (Kreis Emsland) ist in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. In dem 60 Meter langen und 25 Meter breiten Gebäude hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers aber keine Tiere aufgehalten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand wurde gegen 1.00 Uhr gemeldet. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.