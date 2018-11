Burgdorf

Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin: 16-Jährige stirbt

23.11.2018, 10:50 Uhr | dpa

Ein 16-jähriges Mädchen ist in Burgdorf bei Hannover von einem rechts abbiegenden Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wartete sie am Freitag gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fahrrad an einer Kreuzung vor einer roten Ampel. Als die Ampel für sie auf Grün umsprang, fuhr sie geradeaus in den Kreuzungsbereich, in dem gleichzeitig auch ein zuvor neben ihr wartender Lkw nach rechts einbog. Nach Polizeiangaben bemerkte der 50-jährige Fahrer die Radfahrerin offenbar nicht. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Wiederbelebungsversuche der alarmierten Rettungskräfte blieben erfolglos. Die 16-Jährige starb noch am Unfallort, der in der Nähe einer Schule lag.