Gießen

28-Jähriger nach Raub in den Niederlanden gefasst

23.11.2018, 11:04 Uhr | dpa

Nach einem brutalen Raub in Gießen hat die Polizei einen Verdächtigen im Ausland geschnappt. Der 28-Jährige sei in den Niederlanden festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der Mann soll im Juli in der Gießener Innenstadt in eine Hochparterrewohnung eingedrungen sein, wo er einer 17-Jährigen ein Armband und eine Kette entriss. In der Küche schnappte er sich dann ein Messer. Bei einem Gerangel mit der 37 Jahre alten Mutter sei diese verletzt worden.

Anschließend floh der Räuber mitsamt der erbeuteten Schmuckstücke und Elektrogeräte. Die 17-Jährige wollte ihn verfolgen und sprang aus dem Fenster, wobei sie sich am Fuß verletzte. Der Verdächtige wurde bereits vor zwei Wochen festgenommen. DNA-Spuren hätten zu dem Mann aus Marokko geführt. Er soll sich unter falschen Namen auch in Spanien aufgehalten und dort Straftaten begangen haben.