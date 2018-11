Magdeburg

Senioren-Union will DUH Gemeinnützigkeit aberkennen

23.11.2018, 11:08 Uhr | dpa

In der Debatte um Diesel-Fahrverbote will die Senioren-Union der CDU der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Gemeinnützigkeit aberkennen lassen. Nach einer kurzen Diskussion stimmten die Bundesdelegierten am Freitag in Magdeburg für einen entsprechenden Antrag aus Baden-Württemberg. Die DUH beweise mit ihren Klagen und Anträgen auf Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in vielen Städten, dass sie auch andere Ziele verfolge, begründeten die Antragsteller ihren Vorstoß.

Sie äußerten den Verdacht, dass der hohe Anteil an Spenden durch die japanische Autoindustrie auch darauf abzielen könnte, den deutschen Herstellern das Geschäft zu erschweren. Einzelne Redner versuchten, die Formulierung etwas zu entschärfen, da die Finanzbehörden für die Feststellung der Gemeinnützigkeit zuständig sind. Eine Aberkennung hätte unter anderem zur Folge, dass Spenden an den Verein nicht mehr steuerlich absetzbar sind. Doch Claus Bernhold aus dem Bundesvorstand der Senioren-Union plädierte für deutliche Worte: "Wir denken, dass die nicht gemeinnützig sind, sondern gemein und unnütz", sagte er.

Damit kommt die Senioren-Union dem Bundesparteitag der CDU in zwei Wochen zuvor. Auch dort soll ein inhaltsgleicher Antrag aus Baden-Württemberg abgestimmt werden.