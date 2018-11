Berlin

Baustelle am Kanzleramt: Spreebogenpark wird vollendet

23.11.2018, 11:17 Uhr | dpa

Mehr Grün am Kanzleramt: Die Straße um die Schweizer Botschaft muss dem Park am Berliner Spreebogen weichen. Sie wird von nächster Woche an beseitigt. An ihre Stelle kommen im Sommer Rasen, Bäume und Sträucher. Damit wird der Spreebogenpark zwischen Kanzleramt und Hauptbahnhof für 1,2 Millionen Euro vollendet, wie die Umweltverwaltung am Freitag mitteilte.

Außerdem wird die sogenannte Forumsquerung verbreitert, die Straße zwischen Kanzleramt und dem gegenüberliegenden Paul-Löbe-Haus des Bundestags. Der Bereich ist während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für den Straßenbau sind Kosten von drei Millionen Euro veranschlagt. Im Sommer 2020 soll alles fertig sein.