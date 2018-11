Mülheim an der Ruhr

Nach Hundespaziergang: Mann kommt zurück und Wohnung brennt

23.11.2018, 11:19 Uhr | dpa

Während der morgendlichen Gassirunde hat ein Mann in Mülheim seine Wohnung durch ein Feuer verloren. Als er am Freitag mit seinen beiden Hunden nach Hause zurückkehrte, stand die Wohnung in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus dem dreigeschossigen Wohnhaus und einem Nachbarhaus konnten sich 15 Menschen in Sicherheit bringen, einen Bewohner rettete die Feuerwehr mit einer Leiter. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache sollen jetzt laut Polizeiangaben Experten ermitteln.

Um den Brand vollständig zu löschen, mussten die Helfer Teile des Daches abtragen. Mindestens zwei Wohnungen des Hauses waren nicht mehr bewohnbar. Davon war neben dem Hundebesitzer eine vierköpfige Familie betroffen.