Berlin

Kettemer: "Das Comeback hat uns sehr gut getan"

23.11.2018, 11:21 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Florian Kettemer war es am Donnerstag wieder einmal, der den Eisbären Berlin den Sieg sicherte. Mit seinem entscheidenden Treffer im Penaltyschießen sorgte der Verteidiger für ein 3:2 gegen die Düsseldorfer EG, nachdem der Sechste der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach 47 Minuten noch mit 0:2 zurückgelegen hatte. "Das Comeback und der Sieg haben uns sehr gut getan", sagte er.

Auch für Trainer Clément Jodoin hatte der Erfolg gegen den Tabellendritten besondere Bedeutung: "Es war ein großes Spiel für uns, weil wir oben dranbleiben wollen. Der Abstand zu den ersten vier, fünf Teams soll nicht groß werden", sagte er. Am Sonntag (16.30 Uhr) können die Eisbären gegen den derzeitigen Vierten ERC Ingolstadt nun weiter Boden auf die Spitze gutmachen.

Dabei hatte es gegen Düsseldorf lange nicht gut für die Berliner ausgesehen: Vor Brendan Ranfords Anschlusstreffer im Schlussdrittel waren sie spielübergreifend 109 Minuten ohne Tor geblieben. Weil Jamie MacQueen dreißig Sekunden danach ausglich, konnte Kettemer am Ende bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein Spiel mit einem verwandelten Penalty entscheiden.

Mit insgesamt acht Treffern ist der 32-Jährige neben MacQueen nun der beste Torschütze des Teams in der laufenden Spielzeit und aktuell sogar der gefährlichste Verteidiger der gesamten Liga. Trotzdem ist seine Zukunft weiter ungewiss: Ende des Monats läuft sein Vertrag bei den Eisbären aus. "In Berlin finden jetzt Gespräche statt, aber ich habe auch andere Angebote", sagte Kettemer. "Eigentlich hatte ich vor, aufzuhören, aber ich habe gerade viel Spaß am Eishockey und will weiterspielen - gerne auch über das Jahr hinaus."