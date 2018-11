Düsseldorf

Bauproduktion in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen

23.11.2018, 11:26 Uhr | dpa

Auf den Baustellen in Nordrhein-Westfalen herrscht Hochbetrieb. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag die Bauproduktion um 7,3 Prozent über dem Wert des gleichen Zeitraums im vergangenen Jahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im September war der Zuwachs mit 8,7 Prozent sogar noch höher. Der Bauboom ist in allen Bereichen zu beobachten. Im Wohnungsbau betrug das September-Plus 20,1 Prozent, beim Straßenbau 13,2 Prozent.