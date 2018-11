Halle (Saale)

Gaspreise für Haushalte in Sachsen-Anhalt gesunken

23.11.2018, 11:43 Uhr | dpa

Haushalte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger für Gas gezahlt als zuvor. Die Preise lagen 3,6 Prozent unter denen von 2016, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Eine Kilowattstunde Gas kostete Haushalte im Schnitt 5,38 Cent. Der leichte Preisrückgang der vergangenen Jahre setzte sich damit fort. Der Absatz stieg im Vorjahr nur leicht: Die Versorger lieferten 0,5 Prozent mehr Gas als 2016 an Privathaushalte.

Für das kommende Jahr müssen Verbraucher allerdings mit höheren Gaspreisen rechnen. Bislang haben 244 Gasversorger ihren Preis erhöht oder das spätestens zum Jahreswechsel angekündigt, wie das Internet-Portal Check24 mitteilte. Im Durchschnitt beliefen sich die Erhöhungen auf 8,4 Prozent.

Betrachtet man Industrie, Privathaushalte und andere Verbraucher zusammen, ist der Gaspreis laut Statistikamt bereits im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent gestiegen. Die Kosten lagen hier im Schnitt bei 2,76 Cent pro Kilowattstunde. Verkauft wurde weniger: Der gesamte Gasabsatz in Sachsen-Anhalt sank um 6,9 Prozent.