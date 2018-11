Erfurt

Baugewerbe: Umsatzsteigerung auf rund 1,64 Milliarden Euro

23.11.2018, 12:01 Uhr | dpa

Das Baugewerbe in Thüringen hat seinen Umsatz weiter gesteigert. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden rund 1,64 Milliarden Euro erzielt, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. Das sei eine Steigerung um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem beim Wohnungsbau verzeichneten die Statistiker deutliche Umsatzzuwächse mit einem Plus von 18,4 Prozent (rund 38 Millionen Euro).

Die Entwicklung geht einher mit einer Zunahme der Beschäftigten im Thüringer Bauhauptgewerbe. Laut Statistik gab es dort von Januar bis September 14 806 Mitarbeiter. Das sei eine Zunahme um 670 Beschäftigte (+4,7 Prozent). Statistisch betrachtet erzielte der einzelne Beschäftigte einen baugewerblichen Umsatz von 109 747 Euro in den neun Monaten. Im Vorjahreszeitraum betrug die Summe 106 573 Euro.