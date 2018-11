Berlin

Unfall im Chemie-Raum: Mehrere Verletzte in Schule

23.11.2018, 12:41 Uhr | dpa

Bei einer Verpuffung im Chemie-Labor einer Schule in Berlin-Lankwitz sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Man sei am Vormittag um kurz nach 11.00 Uhr zu der Schule an der Dessauerstraße gerufen worden. Die Feuerwehr fuhr zunächst mit 20 Einsatzkräften zum Unfallort.