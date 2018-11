Dresden

Dynamo will sich "ins richtige Licht rücken"

23.11.2018, 12:48 Uhr | dpa

Cheftrainer Maik Walpurgis steht vor dem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Annegret Hilse/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will nach der historischen 1:8-Pleite beim 1. FC Köln eine Reaktion zeigen. "Wir dürfen uns nicht mehr damit beschäftigen. Wir haben wieder die Chance uns ins richtige Licht zu rücken und eine positive Antwort zu zeigen", sagte Cheftrainer Maik Walpurgis am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenelfte den Tabellenletzten FC Ingolstadt. Bisher gewannen die Dresdner drei Heimspiele in dieser Saison. "Wir sind aktuell in der Heimtabelle drei Punkte hinter dem Zweiten und können einen wichtigen Schritt machen. Dafür braucht es maximale Entschlossenheit von der Mannschaft und Geschlossenheit auf von den Rängen", forderte Dynamos 45 Jahre alter Coach.

Verzichten muss er definitiv auf Patrick Möschl, Florian Ballas und Patrick Wiegers. Der Einsatz von Kapitän Marco Hartmann ist aufgrund einer Einblutung im Rippenzwischenraum noch fraglich.