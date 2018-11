Kassel

Betrüger erbeuten mit Enkeltrick 40 000 Euro

23.11.2018, 14:21 Uhr | dpa

Mit dem berüchtigten Enkeltrick haben Unbekannte von einem Rentner-Ehepaar aus Kassel 40 000 Euro ergaunert. Der Mann und die Frau waren am Mittwoch von einer Betrügerin angerufen worden, die sich als ihre Enkelin ausgab und behauptete, das Geld für einen Wohnungskauf zu brauchen. Eine Komplizin ging anschließend zu dem Paar und ließ sich das Bargeld geben, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte. Von den beiden Unbekannten fehlte zunächst jede Spur.