Rietz-Neuendorf

Kanzlerin-Tanne kommt aus Brandenburg

23.11.2018, 14:21 Uhr | dpa

Elf Meter hoch und 54 Jahre alt: Der stattliche Weihnachtsbaum aus Brandenburg wird am kommenden Mittwoch an das Bundeskanzleramt in Berlin übergeben. Die Kanzlerin-Tanne wurde am Freitag im Wald des Familienbetriebs Sauener Forst&Gewerbe GmbH (Oder-Spree) ohne Probleme gefällt. Für den Transport in die Hauptstadt wurde die Weißtanne auf einen Tieflader gelegt: mit besonderer Vorsicht, um die Zweige zu schützen.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände übergibt bereits seit 2001 einen Weihnachtsbaum an das Bundeskanzleramt. Im Vorjahr kam der Baum zum Fest aus Niedersachsen.