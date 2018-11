Lauta

Waffen und Munition in Wohnung sichergestellt

23.11.2018, 14:36 Uhr | dpa

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Lauta (Landkreis Bautzen) haben Beamte mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Es wurden zwei Gewehre und eine Schreckschusspistole sowie ein Sportbogen mit Pfeilen beschlagnahmt, wie die Polizei am Freitag in Görlitz mitteilte. Die Wohnung des 32-Jährigen war am Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz am Donnerstag durchsucht worden, weil gegen ihn wegen mehrerer Straftaten ermittelt wird. Da es Hinweise gegeben habe, dass der Mann im Besitz von Schusswaffen ist, sei ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz gekommen.