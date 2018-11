Weimar

Komponistenverband wünscht sich zum Jubiläum mehr Popmusiker

23.11.2018, 14:54 Uhr | dpa

Zum 20-jährigen Bestehen des Deutschen Komponistenverbandes in Thüringen hat sich der Landesvorsitzende für mehr Mitglieder mit Faible für die Populärmusik ausgesprochen. Bisher überwögen die Vertreter der sogenannten ernsten Musik, sagte Helmut Lang am Freitag. "Ein bisschen mehr Nachwuchs im Bereich der Unterhaltungsmusik, also auch aus der Popmusik, wäre schön."

Bundesweit zählt der Verband Lang zufolge etwa 1100 Mitglieder, in Thüringen seien es aktuell 35 berufsständige Komponisten. Neben Komponisten klassischer Musik seien auch Klangkünstler, Schlager-Komponisten und andere vertreten. Der Verband setzt sich unter anderem für die Beachtung des Urheberrechts der Komponisten und die Förderung zeitgenössischer Musik im Freistaat ein. "Damit eben nicht nur die klassische Musik, die 200 Jahre alt ist, gespielt wird", erklärte Lang.

Möglich macht das auch der Förderverein via nova des Verbands, der etwa hinter dem Festival "Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik" und dem dazugehörigen Komponistenwettbewerb steht. Am Samstagabend ist in Weimar ein Konzert zum Verbandsjubiläum mit dem Ensemble Via Nova geplant, das auch Stücke Thüringer Komponisten spielen wird.