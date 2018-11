Dresden

Zahl der Hacker-Angriffe auf Sachsens Behörden nimmt zu

23.11.2018, 16:18 Uhr | dpa

Sachsens Behörden sehen sich immer mehr Angriffen von Hackern ausgesetzt. In diesem Monat wurden bereits rund 26 000 E-Mail-Viren gefunden, teilte der Staatsbetrieb Informatikdienste am Freitag mit. Im vergangenen Jahr seien im Monat durchschnittlich rund 3000 Schadprogramme herausgefiltert worden. Thomas Popp, Beauftragter des Landes für Informationstechnologie, sprach von massiven Angriffen auf die IT-Systeme der Staatsverwaltung. "Was hier stattfindet, das ist Cyberkrieg, nichts anderes." Der Freistaat will unter anderem mit modernster Technik und mehr Personal gegensteuern. Zudem ist ein Gesetz zur Neuordnung der Informationssicherheit geplant.