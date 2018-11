Wiesbaden

Digitalisierung von Schulen: Philologenverband applaudiert

23.11.2018, 16:18 Uhr | dpa

Der Hessische Philologenverband hat die Pläne für die Investitionen des Bundes in die Digitalisierung der Schulen begrüßt. Wichtig sei nun, dass alle Schulen in Hessen überhaupt mit WLAN ausgestattet und auch die technischen Voraussetzungen mit Geräten geschaffen werden, sagte eine Sprecherin am Freitag in Wiesbaden. Zudem müssten die Lehrer entsprechend geschult und dafür auch Deputate zur Verfügung gestellt werden.

Die große Koalition in Berlin hatte sich zuvor mit FDP und Grünen auf einen Kompromiss geeinigt, der den Weg für eine Grundgesetzänderung freimacht. Damit sollen dem Bund Milliardeninvestitionen in die Schulen erlaubt werden. Bildung ist eigentlich Ländersache.

Im Kern geht es bei dem gesamten Projekt darum, die Schulen verstärkt mit Internet, WLAN, Servern, Tablets und dergleichen auszustatten und die Lerninhalte und Pädagogik dazu passend weiterzuentwickeln. Die Einigung zwischen Opposition und Koalition war nötig, weil die Koalition für die Grundgesetzänderung im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit braucht, wie danach auch im Bundesrat. Ab 2019 sollen insgesamt fünf Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen.