Mannheim

Mann würgt Frau bis zur Bewusstlosigkeit: Untersuchungshaft

23.11.2018, 16:53 Uhr | dpa

Ein 32-Jähriger soll bei einer Party in Mannheim eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags kam er in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Nach derzeitigem Erkenntnissen hatten der Beschuldigte und drei weitere Männer in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung der 29-Jährigen gefeiert. Der Beschuldigte soll mit der 29-Jährigen aus noch unbekanntem Grund in Streit geraten sein. Dabei würgte er sie demnach zweimal und ließ nur von ihr ab, weil zwei Gäste eingriffen.

Bei einem zweiten Angriff verlor die Frau dann kurzzeitig das Bewusstsein, griff nach dem Aufwachen aber einen unbekannten Gegenstand und fügte damit dem Mann einen rund sechs Zentimeter langen Schnitt am Oberkörper zu. Sie selbst wurde leicht verletzt. Die von Nachbarn wegen des Lärms gerufene Polizei nahm den Beschuldigten fest. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl.