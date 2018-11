Würzburg

Angeschossener Randalierer war schon polizeibekannt

23.11.2018, 16:53 Uhr | dpa

Der in Würzburg von einem Polizisten angeschossene Randalierer war bereits vor dem Angriff straffällig geworden. "Der 42 Jahre alte Würzburger ist bei der Polizei kein Unbekannter", sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann hatte am Donnerstag einen Streifenpolizisten mit einem Messer angegriffen. Der Beamte hatte daraufhin auf den Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der Polizist selbst wurde leicht verletzt. Dabei soll es sich allerdings weder um eine Schuss- noch um eine Stichverletzung handeln. Der Verdächtige liegt noch im Krankenhaus. Er wird von der Polizei bewacht und war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Vor dem Angriff hatte ein Mitarbeiter des Museums im Kulturspeicher die Polizei alarmiert, weil der 42-Jährige mehrere Autos beschädigt haben sollte. An zwei Fahrzeugen fanden die Ermittler entsprechende Spuren.

Welche Art von Messer der Mann mit sich führte, warum er den Beamten angriff und warum dieser auf den Angreifer schoss, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Insbesondere der Schusswaffengebrauch wird vom bayerischen Landeskriminalamt untersucht.