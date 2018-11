Erfurt

Polizisten retten Schafherde im Nebel

23.11.2018, 17:30 Uhr | dpa

Eine Schafherde hat sich bei Erfurt auf eine stark befahrene Straße verirrt - und das bei dichtem Nebel. Nach mehreren Anrufen besorgter Autofahrer rückten Polizisten am Freitagmorgen zu der Bundesstraße 7 bei Erfurt-Linderbach aus, wie die Polizei mitteilte. Um die Tiere von der Straße fernzuhalten, wurden diese auf ein Feld getrieben. Ein Bewohner aus Büßleben half schließlich mit, die acht Schafe einzufangen. Er brachte Futter und konnte die Tiere zusammen mit den Polizisten in ein Gehege seines Grundstückes locken. Dort waren die Tiere erstmal sicher. Am Mittag meldete sich schließlich auch die Besitzerin bei der Polizei. Ihr war die kleine Herde von einer Weidekoppel weggelaufen.