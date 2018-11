Magdeburg

Stahlknecht: Abschiebestopp nach Syrien wird verlängert

23.11.2018, 18:00 Uhr | dpa

An einer Verlängerung des umfassenden Abschiebestopps für das Bürgerkriegsland Syrien führt aus Sicht von Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht kein Weg vorbei. Er stimme in der Bewertung mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überein, dass wegen der unsicheren Lage auch Kriminelle derzeit nicht abgeschoben werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der geltende Stopp läuft zum Jahresende aus. Kommende Woche müssen die Innenminister der Länder in Magdeburg über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Verlängerung sei unstrittig, sagte Stahlknecht, der in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz hat. Die Ressortchefs müssten sich jedoch unter anderem darauf verständigen, wie lange das gelten soll. Die CDU-geführten Länder seien dafür, den Abschiebestopp nur bis Mitte 2019 zu verlängern und das Auswärtige Amt bis dahin um eine aktualisierte Lageeinschätzung zu bitten. Die SPD-geführten Länder sind für eine einjährige Geltungsdauer. Die Minister beraten von Mittwoch bis Freitag in Magdeburg eine Vielzahl von Themen.

Seehofer hat Abschiebungen nach Syrien bereits ausgeschlossen. Er stützt sich auf den nur wenige Wochen alten Lagebericht des Auswärtigen Amts, den er im "Spiegel" als "plausibel" bezeichnete. Dem Bericht zufolge müssen Flüchtlinge nach ihrer Rückkehr nach Syrien Repressalien, Gewalt und Folter befürchten. In keinem Teil Syriens bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, hieß es.