Erfurt

Polizei stellt vermeintliche Fahrraddiebe auf frischer Tat

23.11.2018, 18:04 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche, die ihre Fahrräder auf unkonventionelle Weise losschließen wollten, haben in Erfurt mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Weil sie den Schlüssel verloren hatten, versuchten die 17-Jährigen das Schloss am Donnerstagnachmittag an einer Haltestelle aufzusägen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Frau hatte die beiden demnach beobachtet, hielt sie für Diebe und rief die Polizei. Den alarmierten Polizisten konnten die Jugendlichen "zweifelsfrei" nachweisen, dass die angeschlossenen Räder ihre waren.