Dresden

Kretschmer wirbt in Zeiten von Polarisierung für Zuversicht

23.11.2018, 18:04 Uhr | dpa

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts einer wachsenden Polarisierung in der Gesellschaft für Zuversicht geworben. Es gehe darum, eine "positive, zupackende Stimmung" zu erzeugen, sagte er am Freitag bei der Bürgerwerkstatt "Miteinander reden!" - einem neuen Gesprächsformat der Regierung.

"Ich möchte, dass die Zuversicht in diesem Land wieder wächst", sagte Kretschmer. Man dürfe nicht immer nur im Hier und Jetzt oder in der Vergangenheit verharren und darüber sprechen, was alles nicht geklappt hat. Vielmehr sollte Freude entstehen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Es müsse alles getan werden, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken.

Kretschmer ging in seinem Eingangsstatement auch auf den Rechtsextremismus in Sachsen ein. "Man muss sagen, es gibt in diesem Land Rechtsextremismus - mehr als wir uns eingestehen wollten, auch vernetzter, als wir vermutet haben, vielleicht auch vernetzter, als wir es jetzt noch erahnen". Der Kampf gegen Extremismus müsse aus der Mitte der Gesellschaft heraus erfolgen und von allen mitgetragen werden.

Zur Premiere der Bürgerwerkstatt waren etwa 150 Frauen und Männer gekommen, vor allem Ehrenamtler. Geplant sind die "Werkstattgespräche" in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in allen zehn Landkreisen. Dazu werden Menschen eingeladen, die sich in verschiedenster Weise für die Gesellschaft engagieren, etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Wohlfahrt oder im Sportverein. Sie treffen bei den Gesprächen auf Entscheider aus der Verwaltung und können Dinge ansprechen, die sie bewegen.