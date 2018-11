Berlin

Traditionelles Union-Weihnachtssingen schnell ausverkauft

23.11.2018, 19:17 Uhr | dpa

Nur knapp acht Stunden nach dem Start des Vorverkaufs ist das traditionelle Weihnachtssingen beim Berliner Fußball-Zweitligisten 1. FC Union schon ausverkauft. "Das ging schnell! Für's Weihnachtssingen in unserem Stadion An der Alten Försterei sind keine Karten mehr verfügbar. Heute in vier Wochen wird gesungen, wir freuen uns drauf", schrieben die Köpenicker am Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite. Der Vorverkauf der 28 500 Tickets für die 16. Auflage war am Freitag um 11.00 Uhr gestartet. Wie immer hatten Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht. Damit gehen erneut keine Karten in den freien Handel.

Die Traditionsveranstaltung findet am 23. Dezember um 19.00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt. Sie ist das älteste, in deutschen Stadien stattfindende Weihnachtssingen. Bei der heimlichen Premiere 2003 hatten sich auf Initiative des Fanclubs Alt-Unioner ganze 89 Personen versammelt. Inzwischen ist das Weihnachtssingen das größte Ereignis des Vereins im Jahreskalender.