Verwaltungsgemeinschaft Hohe Börde

Einbrecher auf frischer Tat erwischt: Polizeigroßeinsatz

23.11.2018, 20:19 Uhr | dpa

Er versteckte sich in der Gartenlaube vor dem Polizeihubschrauber - und wurde dennoch geschnappt: Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Hohe Börde (Börde) einen mutmaßlichen Einbrecher erwischt. Neben dem Hubschrauber beteiligten sich zehn Streifenwagen der Polizei und ein Suchhund an der Festnahme des 32-Jährigen am Freitagmorgen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Nachbar hatte den Mann laut Polizei in einem Haus bemerkt und die Polizei verständigt. Der Verdächtige floh zunächst in einen angrenzenden Garten. Kurze Zeit nach der Festnahme meldete sich laut Polizei ein weiterer Geschädigter aus der Nachbarschaft und beklagte, dass bei ihm eingebrochen worden sei.

Die Polizisten fanden bei dem Mann "umfangreiches Diebesgut", das den beiden Tatorten zugeordnet werden konnte. In seinem Auto entdeckten sie überdies Gegenstände offenbar von anderen Diebstählen. Da der 32-Jährige zwei weitere Haftbefehle offen hatte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.