Stuttgart

SPD-Parteitag mit Kampfabstimmung ohne Bundeschefin Nahles

23.11.2018, 21:17 Uhr | dpa

Der SPD-Parteitag mit der Kampfabstimmung um den Landesvorsitz findet ohne Bundeschefin Andrea Nahles statt. Ein Sprecher der Landespartei bestätigte am Freitag Angaben aus dem Landesvorstand, wonach Nahles ihre Teilnahme an dem Parteitag an diesem Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) kurzfristig abgesagt hat. Dem Vernehmen will Nahles, dass die Auseinandersetzung um den Landesvorsitz zunächst geklärt wird. Sobald das geschehen sei, sei sie gerne bereit, nach Baden-Württemberg zu kommen.

Auf dem Parteitag stellen sich Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci einer Kampfkandidatur um den Vorsitz. Die Noch-Vorsitzende Leni Breymaier will nicht wieder antreten. Sie hatte zwar das SPD-Basisvotum zum Vorsitz knapp gewonnen. Jedoch warf sie das Handtuch, weil sie ihren Rückhalt in der Partei als zu gering empfand. Castellucci bleibt bei seiner Kandidatur, obwohl er das Basisvotum verloren hat.