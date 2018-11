Berlin

Unis im Land bekommen 32 Millionen Euro Drittmittelförderung

23.11.2018, 21:25 Uhr | dpa

Die Universitäten in Kaiserslautern und Mainz sowie die Uni Koblenz-Landau bekommen in den nächsten fünf Jahren 32 Millionen Euro an Drittmitteln. Damit unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Graduiertenkollegs für Nachwuchswissenschaftler und Sonderforschungsbereiche, in denen Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen miteinander forschen, wie aus einer Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums in Mainz vom Freitag hervorgeht. Mit den bewilligten 32 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2023 vier Initiativen gefördert. Die DFG ist den Informationen zufolge der wichtigste Drittmittelgeber der Unis des Landes.