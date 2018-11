Halle (Saale)

Hauptbahnhof Halle bis Montag größtenteils gesperrt

23.11.2018, 22:36 Uhr | dpa

Wer in den nächsten Tagen mit der Bahn Halle ansteuern will, muss sich auf Ersatzverkehr und Umwege einstellen. Die Deutsche Bahn nahm den Hauptbahnhof der Saalestadt am Freitagabend größtenteils vom Netz. Bis Montagmorgen (4.00 Uhr) gibt es umfangreiche Änderungen für den Nah- und Fernverkehr, wie das Unternehmen mitteilte. So werden die IC- und ICE-Züge an Halle vorbeigeleitet und halten ersatzweise an umliegenden Bahnhöfen. Halle wird mit Ersatzbussen mit diesen Halten verbunden. Auch im S-Bahn-Netz Mitteldeutschland und im Regionalverkehr zwischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gibt es zahlreiche Änderungen und zeitweilige Ausfälle.

Die Abweichungen seien in die Fahrplanauskunft im Internet und in der Smartphone-App eingepflegt. Reisende sollten sich vor ihrer Fahrt über mögliche Einschränkungen informieren und mehr Zeit einplanen, empfahl die Bahn. Grund für die Einschränkungen sind die andauernden Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Halle. Er wird seit drei Jahren grundlegend modernisiert. Die Hälfte der Bahnsteige ist deswegen sowieso nicht am Netz. Jetzt werden sieben Kilometer neue Gleise und Weichen in Betrieb genommen. Um die elektronische Technik darauf einzustellen, seien die umfangreichen Sperrungen nötig, hieß es.