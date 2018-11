Jork

Zwei neunjährige Mädchen von Auto erfasst: Schwer verletzt

23.11.2018, 22:58 Uhr | dpa

Zwei neunjährige Mädchen sind bei dem Versuch, über eine Straße zu laufen, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden Kinder wollten am Freitagabend in Jork (Landkreis Stade) die Landesstraße 140 überqueren und liefen hinter einem parkenden Transporter auf die Straße. Nach Polizeiangaben hatten sie vermutlich nicht bemerkt, dass sich ein Auto näherte. Der Pkw erfasste die Mädchen und schleuderte sie auf die Straße. Beide Neunjährigen wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht; die 73 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.