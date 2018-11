Floh-Seligenthal

Weihnachtsbaum für Brandenburger Tor aus Thüringer Wald

24.11.2018, 01:31 Uhr | dpa

Vor dem Brandenburger Tor steht einm Weihnachtsbaum. Beide spiegeln sich am Morgen in einer Regenpfütze. Foto: Paul Zinken/Archiv (Quelle: dpa)

Am Brandenburger Tor in Berlin wird schon bald ein Weihnachtsbaum aus Thüringen stehen. Die 23 Meter hohe Fichte soll heute in Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) gefällt und dann abtransportiert werden. Zuvor hatten sie Experten der Landesforstanstalt ausgesucht.

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Baum aus Thüringen den Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin geschmückt, der zu den beliebtesten Touristenziele in der Bundeshauptstadt zählt. Diesmal kommt der Baum aus dem Thüringer Wald im Südwesten des Freistaates.