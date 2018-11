Hannover

Regelschulen können künftig Förderschullehrer fest anstellen

24.11.2018, 08:45 Uhr | dpa

Förderschullehrer können vom kommenden Schuljahr an auch an allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen eingestellt werden. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag) unter Berufung auf das Kultusministerium des Landes. "Mit diesem Schritt möchten wir die multiprofessionelle Zusammenarbeit in unseren Schulen fördern", wird Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) von der Zeitung zitiert.

Bisher sei die Stammschule von Förderschullehrern stets eine Förderschule. Wenn diese Lehrkräfte im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht-behinderten Kindern an Regelschulen eingesetzt werden, würden sie meist stundenweise abgeordnet. "Wenn Regelschullehrkräfte und Förderschullehrkräfte ihre jeweiligen Kompetenzen langfristig in einem Kollegium einbringen können, profitieren alle davon. Die neue Regelung ist daher deutlich mehr als eine reine Formalie: Sie ist Ausdruck gelebter Inklusion an unseren Schulen", sagte Tonne. Der Landesverband Sonderpädagogik begrüßte die Entscheidung als "sehr sinnvolle Maßnahme". Das werde von vielen Kollegen und Schulen schon seit langem gefordert, sagte Verbandsvorstand Reinhard Fricke. Derzeit arbeiten dem Bericht zufolge etwa 6200 Förderschullehrkräfte an Niedersachsens Schulen.