Dresden

Hochschulmensen in Sachsen setzen auf bewusste Ernährung

24.11.2018, 08:54 Uhr | dpa

Die Hochschulgastronomie in Sachsen bemüht sich immer mehr um bewusste Ernährung und Nachhaltigkeit. In den Mensen in Chemnitz und Leipzig setze man verstärkt auf regionale Produkte und vermehrt auch auf vegetarische und vegane Speisen, teilten die Studentenwerke mit. Die Hochschulgastronomie in Dresden versucht ebenfalls, dem Veggie- und Regional-Trend zu folgen. Man müsse dies aber auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Wünschen der Abnehmer vereinbaren, sagte Udo Lehmann vom Geschäftsbereich Hochschulgastronomie des Studentenwerks Dresden. In Leipzig werden zudem bereits seit 2006 in allen Mensen und Cafeterien für Heißgetränke ausschließlich Kaffeebohnen, Kakao und Tee aus biologischem Anbau und fairem Handel eingesetzt.