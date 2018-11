Berlin

Weniger Fälle von Wirtschaftskriminalität in Berlin

24.11.2018, 09:21 Uhr | dpa

In Berlin sinkt die Zahl der erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität. Waren es vor zehn Jahren noch rund 10 000 Fälle, so wurden im Vorjahr knapp 6000 registriert. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor. Die Aufklärungsquote hat sich bei Betrugsfällen seit 2015 deutlich erhöht - von knapp 70 Prozent auf über 90 Prozent. Nach der Auflistung ist in den zehn Jahren von 2008 bis 2017 durch Wirtschaftskriminalität in der Hauptstadt ein Schaden von 2,78 Milliarden Euro entstanden. Zuletzt wurden häufiger Vermögen aus Straftaten eingezogen.