Polizei verstärkt auf Weihnachtsmärkten unterwegs

24.11.2018, 09:45 Uhr | dpa

Auch in diesem Jahr werden Polizisten verstärkt auf den Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt unterwegs sein. Es bestehe weiterhin eine unverändert abstrakte Gefahr für terroristische Anschläge, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Magdeburg mit. Das Ministerium werde die Polizeibehörden per Erlass zu entsprechenden Maßnahmen auffordern. Damit wolle man auch auf das Sicherheitsbedürfnis der Besucher eingehen. Wie konkret die Maßnahmen auf den Weihnachtsmärkten aussehen, entschieden örtliche Behörden und Veranstalter. Ein zentrales Sicherheitskonzept gibt es seitens des Ministeriums nicht.