Schwarzenberg/Erzgebirge

Baukran kippt um: Kranführer eingeklemmt und verletzt

24.11.2018, 09:51 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle auf der Bundesstraße 101 bei Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) ist ein 42 Jahre alter Kranführer schwer verletzt worden. Der Mann saß in einem Baukran, der am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen umkippte, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Zuvor hatten "Tag24" und der MDR berichtet. Der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Da der Unfall sich in dem Baustellenbereich ereignete, musste die Straße nicht zusätzlich gesperrt werden. Der Kran soll im Laufe des Samstags von einer Spezialfirma geborgen werden.