Leipzig

Unbekannte zünden Mülltonnen und einen Baum in Leipzig an

24.11.2018, 09:51 Uhr | dpa

Unbekannte haben mehrere Mülltonnen und einen Baum in Leipzig angezündet. Die Feuer war in der Nacht zu Samstag gelegt worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe der entstandenen Schäden könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlung wegen Brandstiftung aufgenommen.