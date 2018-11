Hamburg

Brand in Wohnhaus: Bewohner über Drehleitern gerettet

24.11.2018, 10:12 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Bezirk Harburg hat die Feuerwehr zehn Bewohner über Drehleitern aus dem Gebäude gerettet. Das sagte ein Sprecher am Samstag. Weitere acht wurden über die Treppe ins Freie gebracht. Die rund 50 Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen im Keller ausgebrochen, die Brandursache war zunächst unklar.