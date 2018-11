Oldenburg

38-Jähriger bei Unfall in Oldenburg ums Leben gekommen

24.11.2018, 10:19 Uhr | dpa

Ein 38-Jähriger ist bei einem Autounfall in Oldenburg tödlich verunglückt. Der Wagen des Mannes prallte in der Nacht zum Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige konnte zwar am Unfallort wiederbelebt werden, jedoch starb der aus Wiefelstede stammende Mann später im Krankenhaus. Als vorbildlich lobte die Polizei das Verhalten der Ersthelfer, die den Mann aus dem Auto zogen und bei der Wiederbelebung halfen.