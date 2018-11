Düsseldorf

Düsseldorfer Landtag setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

24.11.2018, 11:33 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Landtag beteiligt sich an diesem Wochenende an einer internationalen Aktion und setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Ein Teil des Landtagsgebäudes wird nach Angaben des Parlaments am Samstag und Sonntag bis in die Nacht hinein orange angestrahlt. Auf einer LED-Wand vor dem Gebäude und auf einer Informations-Stele wird auf die internationale Aktion "Orange Your City" der Frauen-Organisation Zonta International hingewiesen.

Der Präsident des NRW-Landtags André Kuper stellte fest: "Zu viele werden Opfer von Gewalt, auch im häuslichen Umfeld. Die Zahl der Übergriffe ist erschreckend hoch." Die Aktion "Orange Your City" mache auf dieses Problem und die Opfer aufmerksam. Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend habe jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt. Nach Medienberichten sollte es auch Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Essen und Bonn geben.

Zonta ist ein weltweiter Zusammenschluss von Frauen, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen einsetzen. Bei der jährlichen Aktion "Orange Your City" erstrahlen den Angaben nach beispielsweise das Rathaus in New York, die Gebäude der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und der Europäischen Kommission in Brüssel.