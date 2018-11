Leverkusen

Simon Rolfes wird Sportdirektor bei Bayer Leverkusen

24.11.2018, 11:48 Uhr | dpa

Ex-Nationalspieler Simon Rolfes wird zum 1. Dezember Sportdirektor bei Bayer Leverkusen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der 36-Jährige Ehrenspielführer folgt auf Jonas Boldt, der den Verein nach Ende der Saison am 30. Juni 2019 verlassen wird und Rolfes bis dahin einarbeiten soll. Rolfes arbeitet seit dem 1. Juli als Leiter Jugend und Entwicklung bei Bayer 04. Boldt ist seit 2007 hauptberuflich in verschiedenen Funktionen für den Europa-League-Teilnehmer aktiv.