Stuttgart

Breymaier verabschiedet sich als SPD-Landeschefin

24.11.2018, 11:55 Uhr | dpa

Mit viel Applaus hat die Südwest-SPD ihre scheidende Landesvorsitzende Leni Breymaier verabschiedet. Breymaier sagte am Samstag beim Landespartei in Sindelfingen (Landkreis Böblingen), sie werde zwar nie mehr als Landeschefin auf einem Parteitag stehen. Aber: "Ich werde weiter in dieser Partei für eine gute Welt kämpfen." Für sie seien das zwei tolle Jahre als Vorsitzende gewesen. "Ich wollte sie nicht missen."

Breymaier rechtfertigte ihre Entscheidung, den Landesvorsitz trotz des knapp gewonnenen Mitgliedervotums aufzugeben. Sie habe sich Stärke und Legitimation von dem Basisvotum versprochen, aber letztlich nicht bekommen. Breymaier hatte das Basisvotum mit nur 39 Stimmen Vorsprung gewonnen. Ihr Konkurrent Lars Castellucci will nun Landesparteichef werden, obwohl er das Basisvotum verloren hat. Gegen Castellucci tritt Landtagsfraktionschef Andreas Stoch an.

Wer von den beiden gewinnt, entscheidet sich an diesem Samstagnachmittag auf dem Parteitag. Der Ausgang gilt als offen.