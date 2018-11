Warngau

Auto in zwei Hälften gerissen: 24-Jähriger stirbt

24.11.2018, 12:04 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Sein Wagen wurde durch den Aufprall in zwei Hälften gerissen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann war in der Nacht zu Samstag auf einer Kreisstraße vermutlich in Richtung Warngau (Landkreis Miesbach) unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Ein anderer Mann, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, verständigte Polizei und Rettungskräfte. Als diese eintrafen, war der Verunglückte bereits tot.