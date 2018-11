Wittlich

Dreyer für mehr Selbstbewusstsein der SPD auf Bundesebene

24.11.2018, 12:41 Uhr | dpa

SPD-Vizechefin Malu Dreyer dringt auf mehr Selbstbewusstsein ihrer Partei. Sie rief die SPD am Samstag dazu auf, Erfolge in der Bundesregierung stärker herauszustellen. "Wir machen Fortschritte in Deutschland", sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin beim Landesparteitag in Wittlich. Die paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge sei ebenso ein Herzensthema der SPD wie Rente und Pflege. "Wir sollten anfangen, darüber zu reden."

Juso-Landeschef Umut Kurt wandte sich gegen eine Personaldebatte über die Parteivorsitzende Andrea Nahles, zeigte sich aber nicht hundertprozentig zufrieden: "Was wir aber lautstark fordern, ist, dass Andrea einen Gang hochschaltet." Die SPD ist in Umfragen bundesweit auf 14 Prozent abgesackt.