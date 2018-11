Retter finden Unfallopfer nach automatischem Notruf unter A8

24.11.2018, 12:53 Uhr | dpa

Weilheim (dpa/lsw) - Ein automatisches Notrufsystem hat einem unter Drogen stehenden Autofahrer nach einem Unfall möglicherweise das Leben gerettet. Der 42-Jährige sei am Freitagabend auf der Autobahn 8 bei Weilheim (Kreis Esslingen) am Steuer seines Wagens eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto stürzte demnach einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb erst auf einem Feldweg unterhalb der Autobahn liegen.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann den Angaben zufolge nur deshalb zeitnah finden, weil das Notrufsystem im Auto auch den Standort des Fahrzeugs übermittelt hatte. Ein Rettungswagen brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Führerschein ist der Mann jetzt los, außerdem wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.