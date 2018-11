Offenbach am Main

Wetter bleibt bewölkt und regnerisch

24.11.2018, 12:56 Uhr | dpa

In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen durchwachsen. Die Sonne zeigt sich kaum. Mancherorts gibt es Sprüh- und Nieselregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Nachts fröstele es.

Am Sonntag ist es den Wetterexperten zufolge vorwiegend stark bewölkt. Meist regne es nicht, nur in Nordhessen werde es nass. Die Höchstwerte rangierten zwischen 4 bis 8 Grad, und der Wind wehe schwach bis mäßig. Im Bergland sinken die Temperaturen in der Nacht laut Vorhersage dann unter 0 Grad. Es könne aufgrund von Nässe auf Straßen und Wegen glatt werden, teilte der DWD mit.

Auch am Montagmorgen hänge eine dichte Wolkendecke über dem Land. Gebietsweise falle erneut Nieselregen. Die Temperaturen bleiben laut DWD nahezu unverändert im Vergleich zum Sonntag.

Am Dienstag breche die Sonne immer noch nicht durch die vielen Wolken. In manchen Teilen des Landes trübe Nebel die Sicht. Erneut sei mit Nieselregen zu rechnen. Erst im Tagesverlauf soll es schließlich etwas aufheitern, doch wird es etwas kälter als zuvor: Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 2 bis 5 Grad.