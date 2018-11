Dresden

Mosambikaner schließen Bergbaulehrgang in Leipzig ab

24.11.2018, 14:29 Uhr | dpa

Sechs mosambikanische Bergbauinspektoren haben am Samstag einen Lehrgang zum Thema Bergbausicherheit in Leipzig abgeschlossen. Der Kurs ist Teil eines zweijährigen Projekts zwischen dem Freistaat und Mosambik in Südostafrika. Während der rund zweiwöchigen Fortbildung lernten sie unter anderem den richtigen Umgang mit Sprengstoffen, sagte Hilke Domsch vom Geokompetenzzentrum Freiberg. Die Einrichtung führt den Lehrgang mit Unterstützung von Sachsens Wirtschaftsministerium und einem Bundesministerium durch.