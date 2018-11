Berlin

Hesse will Leistungssport zurück in Erfolgsspur verhelfen

Nach den jüngsten Debatten um den Fortbestand der Bundesleistungsstützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern sieht Sportministerin Birgit Hesse (SPD) den Sport wieder in ruhigerem Fahrwasser. "Mit einer erhöhten Sportförderung und vier Millionen Euro zusätzlich aus dem Sportpakt verfügen die Verantwortlichen über gute Bedingungen für den Sport", erklärte Hesse am Samstag anlässlich des 21. Landessporttags des Landessportbundes in Güstrow. Im laufenden Jahr stelle das Land dem Sport Fördermittel in Höhe von insgesamt gut 14 Millionen Euro zu Verfügung.

Geld allein aber reiche nicht aus, um genügend Bundeskader zu entwickeln und so den dauerhaften Erhalt der Bundesstützpunkte zu sichern. "Vieles hängt ab vom Engagement der Eltern und Trainer, von mitziehenden Schulen und Arbeitgebern und auch von den Sportlerinnen und Sportlern selber", sagte die Ministerin.

Wegen ausbleibender Erfolge bei Meisterschaften waren einige Stützpunkte im Nordosten zeitweilig infrage gestellt worden. Die jüngste Bestandszusage für das Leistungszentrum für Kanu und Triathlon in Neubrandenburg und für jenes für Segeln in Rostock-Warnemünde gilt daher zunächst nur bis 2020.

Hesse verwies auf eine geplante Änderung des Landeschulgesetzes. Demnach wolle das Land die Nachwuchsförderung stärken, indem es künftig den Schulkostenbeitrag für Schüler aus anderen Bundesländern, "die besondere sportliche Leistungsvoraussetzungen erfüllen", an die Träger der Sportgymnasien zahle. Damit habe die Landesregierung eine Anregung des Landessportbundes aufgegriffen, sagte Hesse.

Neue Impulse für die Talentsuche und -förderung erwarte sie auch von den neuen Angeboten der Vereine für den Ganztagsunterricht. Dazu sei zu Jahresbeginn eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden.

Sitz des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock mit den Bundesstützpunkten Rudern, Wasserspringen, Short Track und Segeln. Außenstellen gibt es in Schwerin (Boxen, Volleyball, Radsport) und Neubrandenburg (Leichtathletik, Kanu-Rennsport, Triathlon).

Die besten Argumente für die Erhaltung der Leistungszentren seien "Spitzenathleten, die eine Perspektive für Olympia 2020 und darüber hinaus haben", hatte Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes, erklärt. Bei jüngsten Titelkämpfen hatten Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern nicht an Erfolge aus früheren Jahren anknüpfen können. Vor allem Leichtathleten und Kanuten hatten in der Vergangenheit immer wieder für Spitzenresultate gesorgt.